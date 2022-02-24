AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 18:44
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız