Eğitim Sen yönetim kurulu üyeleri maaş bordrolarını yayımladı

Eğitim Sen, tüzük gereğince Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin ne kadar maaş aldıklarını açıkladı.

Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Karagöz 7 bin 879 TL, Rmazan Gürbüz 8 bin 514, Sinan Muşlu, 7 bin 844, Simge Yardım Dağ 7 bin 798, Arzu Nur Şimşek 7 bin 773 TL alıyor.

Yapılan açıklamada ayrıca "Eğitim Sen Genel Başkanı ve Genel Sekreteri aynı zamanda emekli olduklarından emekli aylığı almakta olup, görev aylıkları ile emekli aylıkları arasındaki fark sendikamız tarafından karşılanmaktadır." denildi.

Eğitim Sen Tüzüğü'nün 49. maddesinde şu hüküm yer alıyor:

"Madde 59 - Sendika Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilip, Genel Kurulca işini bırakıp seçildiği organda profesyonel yönetici olarak çalışmalarına karar verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenler, bu görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar."