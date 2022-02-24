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Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat piyasalarda riskten kaçışı hızlandırırken, TL cinsi varlıklar da jeopolitik gerilimden olumsuz etkilendi. Gün içerisinde kur 14,65'i görürken, TL en çok değer kaybeden para birimi oldu. Güne devre kesiciyle başlayan BİST 100 Endeksi ise yüzde 8,17 düşüşle kapandı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 24 Şubat 2022 19:22
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Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu

Piyasaların haftalardır fiyatladığı Rusya-Ukrayna gerginliğinin sıcak çatışmaya dönmesi Türk Lirası varlıklara sert kayıp yaşattı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 7,59 azalışla 1.862,94 puandan başladı ve anında devre kesici çalıştı. Gün içinde BİST100'deki kayıp yüzde 9,5'e kadar ulaşırken, borsa şirketlerinin 1 günlük kaybı 170 milyar lira oldu. Türk Lirası dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olarak Rus Rublesi'ni bile geride bıraktı. Gram altın 900 liranın üzerine çıktı. Türkiye'nin 5 yıllık iflas risk primi CDS 622 puana kadar yükseldi.

Dolar iki ayın zirvesini gördü
Dolar/TL, 20 Aralık 2021 sonrasında ilk kez 14,65 liranın üzerine çıkarken gün içinde dolardaki TL karşısındaki değer kazancı yüzde 6'ya geldi. Euro/TL yine bu yıl ilk kez 16 liranın üzerine çıkarken Euro'nun TL karşısındaki yükselişi de yüzde 4'ü aştı. Döviz sepeti de yine iki ayın zirvesine yükseldi. Bankalararası piyasada dolar/TL'de son işlemler 14,20 seviyesinden yapıldı. Öte yandan dolar endeksi de 97 seviyesini aşarak tüm gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandı. Ancak TL kayıpta öne çıktı. Teknik analizlerde dolar/TL 14 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devam edebileceği belirtiliyor.

Borsada kayıp gün içinde yüzde 9'u aştı
Borsa İstanbul devre kesiciyle başladığı günü son dönemin en ağır kayıplı işlem günü olarak geride bıraktı. Gün içinde BİST100'de kayıplar yüzde 9,3'ü geçerken BİST100 içinde hiçbir şirket pozitif tarafta kalamadı. Borsa İstanbul'da her endeks sert kayıp yaşadı. Bankacılık endeksinde yüzde 9'a yaklaşan kayıplar sanayi, halka arz, mali endekste ise yüzde 8-9 aralığında oldu. Ulaştırma endeksi ise yüzde 9,89 ile en büyük kaybı yaşayan endeks oldu.

Rusya ve Ukrayna bağlantılı şirketlerde sert kayıp

Rusya ve Ukrayna ile bağlantılı şirketlerin hisselerindeki kayıplar ise çok daha sert oldu. Rusya operasyonları ile öne çıkan THY yüzde 9,97 kayıp yaşarken fabrikaları ve satış büyüklüğüyle Rusya pazarında etkili olan Anadolu Efes'te düşüş yüzde 7,43 seviyesinde oldu. En yüksek kayıplardan birisi de Rusya'dan aldığı işlerle öne çıkan Tekfen'de. Tekfen'deki kayıp yüzde 9,93 oldu. Enka İnşaat yüzde 9,95 düşerken yine Rusya pazarında önemli oyunculardan Mavi Giyim yüzde 9,96 gerilemiş durumda. Şişecam yüzde 7,78, Ukrayna'da bağlı ortaklığı olan Turkcell yüzde 2,63 kayıp yaşadı.
Enka İnşaat, KAP'a yaptığı açıklamada Rusya'da inşaat ve gayrimenkul sektöründe uzun senelerdir iş anlaşmalarının devam ettiği belirtilerek mevcut fiili durumun kısa vadeli etkisinin minimum düzeyde kalacağı ifade edildi. Savaş endişeleri gıda şirketlerinin hisselerini yukarıya taşıdı. Borsa İstanbul'da derin satışlar yaşanırken salça ve un gibi gıda şirketlerinin hisseleri pozitif tarafta kalabildi. Ulusoy Un, Pınar Et ve Un Sanayi ile Van Et Gıda dün hisse fiyatını artıran nadir şirketlerden oldu.

Gram altın 921 liranın üzerine çıktı
Küresel piyasalarda altının ons fiyatının artması ve doların TL karşısında güçlenmesi gram altın fiyatlarını da yukarıya taşıdı. Yüzde 7,21 artışla 921.7 liraya kadar yükselen gram altın fiyatların yılın en yüksek seviyesini gördü. Cumhuriyet altını ise 1503 lirayı aştı. Altının ons fiyatında 1932 dolar üzerindeki seyrin sürmesini analistler yükselişin devam edebileceğine yorarken bu durum içerde de gram altın fiyatlarını da etkileyecek.

Tüm tahvil faizlerinde yön yukarı
Türkiye'nin gösterge tahvil faizleri savaş hamlesiyle birlikte yönünü yukarı çevirdi. Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi dün yüzde 24,08'e kadar yükselirken 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 24,79 seviyesine çıktı. 5 yıllık tahvil faizi ise yüzde 25,92 seviyesine çıktı. 2 yıllık tahvil faizinde günlük yükseliş yüzde 12,26, 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 10,5, 5 yıllık tahvil faizinde ise yüzde 8,95 oldu.

Şebnem TURHAN

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