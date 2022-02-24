Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 19:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız