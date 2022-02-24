Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları değerlendirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 20:40
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız