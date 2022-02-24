Hull City tribünlerini gören Acun Ilıcalı: Gözlerime inanamıyorum

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programında kulübü satın alma süreci ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"



"Türk futbolunu çok seviyorum. Türk'ün başarısını İngiltere'de ispat etmek için, tek başıma yapabileceğim bir şey değil bu. Daha sonra Türk futbolcularının da olacağı, bir dünya orada koyarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.

"SOKAĞA ÇIKTIM, 20 ADIM ATAMADIM"



Hayatımın en büyük şokunu yaşadım diyebilirim. Tüm şehrin bizi sıcak karşılaması, o Türk bayrakları... Maçlarda Türk bayrakları açıyorlar, gözlerime inanamıyorum. Zaman içerisinde seyircilerle diyaloğumuz çok iyi oldu. Sokağa çıkmaya kalktım, 20 adım atamadım.

"İNGİLİZ BASININDA DEVAMLI ÖVGÜLER OKUYORUM"



Takımı aldıktan sonra benim ne etkim olabilir? Dört transfer yapmışız, hocamız da Şota. Aldığımızda zaten düşme hattıyla puan farkı 4'tü. Bu takımı ben oluşturmadım. En fazla uğurlu gelebilirim. İngiliz basınında devamlı övgüler okuyorum."