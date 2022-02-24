Rus uçağı düştü: Personelin tamamı öldü
Rusya'ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağı, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass bölgesinin yakınındaki Voronej kentinde düştüğü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 23:29
Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna'nın doğusunda Rusya sınırında yer alan Donbass yakınındaki Voronej kentinde Rusya'ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Batı Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, "24 Şubat'ta Voronej Bölgesi'nde askeri teçhizatın taşınmasına yönelik planlı uçuş sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait An-26 uçağı düştü. Mürettebat hayatını kaybetti" denildi.
Açıklamada, uçağın teknik bir nedenle düştüğü ifade edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız