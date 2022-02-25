25 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları
25 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ombudsman Tekirdağlılarla Buluşuyor" temalı bölgesel konferansa katılacak.
(Tekirdağ/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim Şurası"nın kapanış programına iştirak edecek.
(Konya/10.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Polis Eğitimi Sertifika Töreni'ne katılacak.
(Ankara/15.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şeker-İş Başkanı İsa Gök'ü ziyaret edecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti ile MHP İl Başkanlıklarını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı açılış törenine katılacak.
(Kocaeli/11.00-14.00)
2- TÜİK, şubat ayı ekonomik güven endeksini, 2021 yılı evlenme ve boşanma ile Aralık 2021 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO Liderler Zirvesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenecek.
2- Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kiev/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.
(Atina/19.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi başlayacak; Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçları yapılacak.
(Adana/Trabzon/20.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altaş Denizlispor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya gelecek.
(Denizli/20.00)
4- Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) İcra Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından durum değerlendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı yapacak.
(Nyon/12.00)
5- UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekilecek.
(Nyon/14.00/15.00)
6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Monako/22.00)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftası Spor Toto-Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Ankara/16.00)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız