THY'den Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarıyla ilgili iptal açıklaması
TÜRK Hava Yolları (THY), bugün ve yarın yapacağı Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 01:56
THY'nin resmi internet sitesi üzerinden Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarına yönelik yapılan duyuruda, "26 Şubat (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Kişinev uçuşlarımız 3 Mart (dahil), Rostov uçuşlarımız 4 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız