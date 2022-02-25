Muhalefette Ukrayna hareketliliği

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli ve İstanbul programını yarıda keserek Ankara'ya döndü ve MYK'ya başkanlık etti. Ayrıca Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla arayarak konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. CHP Genel Başkanı, Denizli'de yaptığı açıklamada "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" diye konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Başkanlık Divanını topladı.

TBMM'DE GENEL KURUL TOPLANDI

Öte yandan TBMM Genel Kurulu da 'Rusya-Ukrayna' gündemi ile toplandı. Parti grupları önceki gün uzlaşarak Genel Kurul'un çalışmaması kararını almıştı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat nedeniyle son dakikada bu karardan vazgeçildi. Bu kapsamda, dün toplanan Meclis Genel Kurulunda siyasi parti temsilcileri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik görüşlerini dile getirdi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş