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AYM'den yeni 'güvenlik soruşturması' hakkında 'iptal' kararı

Anayasa Mahkemesi bugün çıkan kararı ile, sözleşmeli erin, güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması üzerine adaylık işleminin durdurulması işlemine karşı açılan davada, idari işleme konu kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan davada kararını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Şubat 2022 07:25
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AYM'den yeni 'güvenlik soruşturması' hakkında 'iptal' kararı

Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararı:

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