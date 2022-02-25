Göçmen paniği başladı

Moldova: Hava sahasını kapattı. OHAL ilan edildi.

Litvanya: OHAL kararı aldı.

Polonya: Mal ve evcil hayvanlarını geride bırakan Ukraynalılar Polonya'ya kaçmaya başladı. Onlarca kişi, sınırdaki Medyka geçidine akın etti. Polonya, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme çağrısı yaptı.

Belarus: "Savaşa dahil değiliz" açıklaması yapıldı. AB ise "Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine dahil olmasını" kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da saldırılardan etkilenen bölgelerde kendi personeli de dahil olmak üzere tahliye operasyonları yapılacağını duyurdu.