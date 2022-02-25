Rusya: Türkiye'deki gaz fiyatlarında artış olabilir
Rusya Enerji Bakanlığı, "Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir" açıklaması yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Şubat 2022 09:06
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra küresel doğalgaz fiyatları altüst oldu.
Rusya Enerji Bakanlığı, "Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir" açıklaması yaptı.
Kaynak: SputnikMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız