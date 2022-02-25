GSM şirketlerinden Ukrayna'da yaşayan Türklere ücretsiz kullanım
Turkcell ve Türk Telekom, Ukrayna'da bulunan Türkler için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdi.
Eklenme : 25 Şubat 2022 10:02
Rusya'nın Donbass operasyonu sonrası, dünya çapında da faaliyet gösteren GSM şirketleri Turkcell ve Türk Telekom, ülkede bulunan Türklerin acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.
GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız