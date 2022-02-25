Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi diplomasını aldı

1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, okul ve müzik hayatını birlikte sürdürmeye çalıştı. Ancak 1960 yılında gerçekleşen darbe sonucunda lise mezunlarına tanınan yedek astsubay askerlik hakkı ile üniversite öğrenimini bırakan Yalçınkaya, yedek subay öğretmen olarak askere alındı.

2018 yılında çıkan aftan yararlanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, Hukuk Fakültesi'ni bitirerek 82 yaşında fakülteden mezun oldu. Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi ve en yaşlı aktif müzikle uğraşan insanı olan Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden seçmeli derslerini de vererek mezun olmaya hak kazandı. Mezuniyet töreninde şarkı da söyleyen Yalçınkaya, hocaları ve sıra arkadaşları tarafından ilgiyle izlendi.

Törende konuşan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, tekrar okula dönmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bana bu güzel günü hediye eden rektörümüze, dekanımıza ve kıymetli talebe arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi'ne 1959 yılında kaydoldum ve 1960 ihtilali olduktan sonra lise mezunları öğretmen olarak askere alınınca askere gittim. Dönüşte 'Hukuk zor, bitiremezsin. Daha kolay bir okul oku' dediler. Ben de Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kaydoldum. O arada eşimle tanıştım. Daha sonra Paris'e gittim ve 2 yıl orada kaldım. Derken iki af çıktı. Birinci aftan yararlandım ve hukuk fakültesine geldim. Daha sonra Antalya'daki işlerim yüzünden okulu yine bırakmak zorunda kaldım. Bir af daha çıktı, son afla birlikte üç sene daha devam ederek fakülteyi bitirdim. Fakülteyi bitirmemde emeği geçen ve af çıkaran herkese teşekkür ederim" dedi.