Dolar 13,88 TL'ye geriledi
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 13,88 TL'ye geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,9700
|13,9710
|13,8820
|13,8830
|Avro
|15,6200
|15,6210
|15,6020
|15,6030
|Sterlin
|18,6340
|18,7270
|18,5470
|18,6420
|İsviçre Frangı
|15,1000
|15,1760
|14,9530
|15,0270
|ANKARA
|ABD Doları
|13,9400
|14,0200
|13,8520
|13,9320
|Avro
|15,5800
|15,6600
|15,5620
|15,6420
|Sterlin
|18,5740
|18,7840
|18,4870
|18,6970