Swift nedir, swift sistemi ne demek? Rusya'ya swift yaptırımı uygulanırsa ne olur?

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik işgali nedeniyle Moskova'ya ağır yaptırımlar uygulayacaklarını, ancak Rusya'yı SWIFT küresel interbank ödeme sistemi dışına çıkarmama kararı aldıklarını söyledi. Biden, gelişmelere bağlı olarak bu konunun yeniden gözden geçirilebileceğini vurguladı. Gazetecilerin Rusya'nın SWIFT dışına neden çıkarılmadığı sorularına yanıt veren Biden, Rus bankalarına getirilen yaptırımların etkisinin Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasından daha büyük etki yapacağını savundu. Biden, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda diğer ülkeler ile şu an için görüşbirliği sağlanamadığını da ifade etti. Swift nedir, swift sistemi ne demek? Swift yaptırımı nedir, Rusya'ya Swift yaptırımı uygulanırsa ne olur?

SWİFT NEDİR, SWİFT KODU NE DEMEK?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası Döviz transferi yapabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

Swift kodu yurtiçinde ya da yurtdışında yer alan bütün banka hesaplarına döviz transferi yapılacağı zaman ihtiyaç duyulan koddur. Açılımı Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği olan swift bankaların döviz transferi yapabilmek için tercih ettiği yöntemdir. Bilindiği üzere para transferinin doğru bankaya ve doğru şubeye yapılabilmesi için belirli tanımlamalara ihtiyaç duyulur. Swift kodu da tam olarak doğru transfer gerçekleştirebilmek için aracı kuruluşların yani bankaların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bünyesinde barındırır. Bu nedenle bankaların kendi aralarında mesajlaşma yöntemi olarak da sıkça söylenir.

11 haneli olan ve tamamı büyük olarak yazılan swift kodu bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Swift kodu öncelikle bankayı tanımlayan 4 haneli harf ile başlar. Devamında gelen iki harf ülkenin yani bankanın hangi ülkede olduğunu gösterir. Sonrasında gelen 2 haneli ya da 4 haneli kod ise yerel kodu gösterir. Ancak bazı ülkeler için yerel kod 3 haneli olarak da kullanılabilir. Herhangi bir sistem içerisinde 11 haneli olarak swift kodunu girmeniz isteniyorsa eksik olan rakamları "X" sembolü kullanarak tamamlayabilirsiniz.

SWİFT SİSTEMİ NASIL İŞLER?

Swift sistemi üzerinden para transferi için üç banka gereklidir. Her bankanın swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulan işlemde para ilk olarak aracı bankaya transfer olur. Ardından aracı banka, parayı alıcı bankaya transfer ederek işlemi tamamlar.

SWİFT YAPTIRIMI NE NEDİR, RUSYAYA SWİFT YAPTIRIMI UYGULANIRSA NE OLUR?

Rusya, Avrupa Birliği üyesi ülkelere sattığı doğal gaz ve petrol ödemelerini Swift sistemi üzerinden alıyor.

Rusya ABD'nin yaptırımı ile SWIFT sisteminden çıkarılırsa dünya ticaretinden soyutlanmış olur.

Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılması halinde, Vladimir Putin'in devlet başkanı olduğu Rusya'nın doğalgaz ve petrol satışından doğan alacaklarının önüne geçilmiş olacak. Doğalgaz ve petrol satışı Rusya ekonomisi için oldukça önemli.

ABD, Swift yaptırımı ise Rusya'nın ithal ettiği ürünlerin bedelini ödemesini zorlaştırabilir.

Öte yandan Rusya Swift sisteminden çıkarılma riskini daha önne göz önünde bulundurarak SPFS'i kurmuştur.

'RUSYA'NIN SWIFT DIŞINA ÇIKMA İHTİMALİ AÇIK'

"Rusya'nın SWIFT küresel ödeme sisteminden çıkarılması her zaman bir seçenek" diye konuşan Biden, "Ancak şu anda bu Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir pozisyon" değil" dedi.