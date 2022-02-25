Şakasına kızan arkadaşının attığı tokat yoğun bakımlık etti

Saraçlar Caddesi'nde bir restorana giden M.R.N. burada koruma görevlisi arkadaşı Ö.M. ile sohbet etmeye başladı.

M.R.N. bir süre sonra Ö.M'nin montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Ö.M, M.R.N'ye tokat atmaya başladı.

Bayılan M.R.N, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören M.R.N'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Ö.M. ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.