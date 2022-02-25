FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 12:15
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan O.Ü, S.A, İ.E. ve O.Ü'yü yakaladı.
Ekipler tarafından zanlılar gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız