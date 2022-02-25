Rusya: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor

Lavrov, Lugansk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vladislav Deynego ve Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Peresada ile Moskova'daki görüşmesi başladı.

LHC ve DHC dışişleri bakanlıkları temsilcileriyle yapılan ilk görüşme olma özelliği taşıyan bu görüşme kapsamında Lavrov, görüşmenin en önemli konusunun iki cumhuriyetle imzalanan anlaşmalar doğrultusundaki görevlerin yerine getirilmesi olacağını ifade etti.

Lavrov'un açıklamaları şöyle:

Batı hep birlikte Ukrayna'da alenen yaşanan soykırım gerçeğini inkar ediyor.

Rusya, BM İnsan Hakları Toplantısı için Donbass'taki durumla ilgili özel bir sergi hazırlıyor.

Batı, Ukrayna rejimini desteklerken, Kiev'in sivil halka yönelik işlediği askeri suçlara göz yumdu. Batı ve Ukrayna'nın eylemleri, Ukrayna'yı trajediye sürükledi.

Batı, Ukrayna'nın kadın, çocuk ve yaşlıları öldürmesine, sivil altyapıların tahrip edilmesine göz yumdu, neo-Nazizm ve Rusofobinin hızla artmasını sessizce teşvik etti.

Batı, Minsk anlaşmalarını sabote etmesi ve nihayetinde de bu anlaşmaları yok etmesi sırasında Kiev rejiminin yanında yer aldı. NATO ve Avrupa birliği, son haftalarda en sonunda güç kullanarak DHC ve LHC'yi ele geçirme girişiminde bulunduğu sırada Kiev'i korudu. Kiev. Ukrayna'nın NATO'ya girmesinden başka alternatif olmadığını söyleyip nükleer silah edinme tehdidinde bulundu. Bu durumda yardım talebine kayıtsız kalamazdık.

Müttefiklik sorumluluklarımız çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın militarizm ve Nazizm'den arındırılması, böylelikle de Ukraynalıların bu zulümden kurtulup kendi geleceklerini özgürce belirleyebilmesi için operasyon kararı aldı.

DHC ve LHC temsilcileriyle büyükelçiliklerin faaliyetlerinin organize edilmesini, anlaşmalar ve hukuki temel çerçevesinde yapılacak çalışmaları konusunu konuştum.

Temasları sürdürmek konusunda mutabık kaldık.

Askeri ve teknik alanda ve ekonomi alanında hükümetlerarası anlaşmalar üzerinde uzlaşılmasını konuştuk.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın görüşmeleri reddettiği konusunda yalan söyledi, Normandiya görüşmelerinde alınan kararların uygulanması yönünde çalışmak istemedi.

Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinden Rusya'ya 110 binden fazla göçmen geldi.

Mevcut Ukrayna yönetimini demokratik olarak kabul etmek için hiçbir imkan görmüyoruz.

Kiev tarafından Donbass'a uygulanan ticaret ablukası çerçevesindeki tüm kısıtlamaların geride bırakıldığını umuyorum.

Kimsenin Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir planı yok.

Donetsk ve Lugansk temsilcileriyle büyükelçiliklerin açılmasını görüştük.

Lugansk: Rusya'nın harekatı, Donbass'a barış getirecek

Lugansk Dışişleri Bakanı Deynego da, Rusya'nın 'Ukrayna'yı silahsızlandırmaya ve Nazilerden arındırmaya' yönelik özel askeri harekatının Donbass'a barış getirecek etkili bir araç olduğunu söyledi.

Rusya ve Lugansk arasında imzalanan dostluk, işbirliği ve yardımlaşma anlaşması kapsamında, mevcut koşullar altında Rusya'dan destek ve koruma talep ettiklerini belirten Deynego,

"(Rusya tarafından) Tanınmamız nedeniyle bölgemizdeki durum çok keskin şekilde kötüye gitti. Ukrayna ateşe devam ediyor, tanıma kararından hemen sonra ateşkes ihlallerinin sayısı onlarca, belki de yüzlerce kat arttı. Tüm sınır hattını bozan büyük çaplı saldırılar, Ukrayna'nın Rusya'nın bu adımına verdiği yanıt ve bizim de başka çıkış yolumuz kalmadı"

ifadelerini kullandı.

Deynego, Rusya'nın verdiği desteğin Ukrayna'nın saldırılarının sona ereceği tarihi önemli oranda yaklaştıracağını umduğunu kaydetti. Kaynak: Sputnik