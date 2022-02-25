AP Türkiye Raportörü Amor'dan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama:

'İnşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz'
'İnşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz'
Üzerine gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı
Üzerine gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanını görevden uzaklaştırdı
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanını görevden uzaklaştırdı
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
Şubatta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu
Şubatta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu
Rusya: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor
Rusya: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor
THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama
THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı
10 yıl önce ölmüştü, Yargıtay meslek hastalığını kabul etti
10 yıl önce ölmüştü, Yargıtay meslek hastalığını kabul etti
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnaf beyanname vermeyecek
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnaf beyanname vermeyecek
Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti
Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti
Savaşın ikinci gününde altın fiyatları ne durumda?
Savaşın ikinci gününde altın fiyatları ne durumda?
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği için 4 binin üstünde görüş
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği için 4 binin üstünde görüş
9 ilde FETÖ operasyonu; 31 şüpheli yakalandı
9 ilde FETÖ operasyonu; 31 şüpheli yakalandı
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
İzmir Milletvekili Çelebi Memleket Partisi'nden istifa etti
İzmir Milletvekili Çelebi Memleket Partisi'nden istifa etti
Rusya: Türkiye'deki gaz fiyatlarında artış olabilir
Rusya: Türkiye'deki gaz fiyatlarında artış olabilir
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
Kiev'de patlama sesleri yeniden başladı!
Kiev'de patlama sesleri yeniden başladı!
Ürün fiyatları hallerde belirlenmeli
Ürün fiyatları hallerde belirlenmeli
AYM'den yeni 'güvenlik soruşturması' hakkında 'iptal' kararı
AYM'den yeni 'güvenlik soruşturması' hakkında 'iptal' kararı
Çavuşoğlu: Rusya'ya Boğazları kapatamayız
Çavuşoğlu: Rusya'ya Boğazları kapatamayız
Sinop'ta katliam gibi kaza! Uçuruma yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta katliam gibi kaza! Uçuruma yuvarlandı 4 kişi hayatını kaybetti
MEB'den 'ölçme değerlendirme merkezleri' hakkında ek ders kararı
MEB'den 'ölçme değerlendirme merkezleri' hakkında ek ders kararı
Yerinde sağlık raporu oluşturulması uygulaması başladı
Yerinde sağlık raporu oluşturulması uygulaması başladı
Hazine'den piyasalarda oynaklık uyarısı ve TL mesajı
Hazine'den piyasalarda oynaklık uyarısı ve TL mesajı
Belediyeye zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Belediyeye zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde gıda arzında sıkıntı yok
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde gıda arzında sıkıntı yok
PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı
PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AP Türkiye Raportörü Amor'dan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama:

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde yeni bir hava içerisinde olduğunu, bunun da son derece olumlu bir hava olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 14:32
Yazdır
AP Türkiye Raportörü Amor'dan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama:

Amor, AB Türkiye Delegasyonu binasında düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları yıllık rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olması nedeniyle her yıl rapor hazırladıklarına işaret eden Amor, ziyareti kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Raporda yer alacak olumlu kısımlara değinen Amor, "İlişkilerimizde artık yeni bir hava içerisindeyiz ve bunun, son derece olumlu bir hava ve ortam olduğunu söyleyebilirim. Karşılıklı güven tazeliyoruz, karşılıklı güvenimizi tekrar kazanıyoruz. Oldukça canlı bir siyasi ortam olduğunu gördük. Burada asıl amaçlanan katılım müzakerelerinin tekrar yoluna girmesini sağlamak. Zaten bu hem bizim hem de Türkiye'deki muhataplarımızın ana amacı." dedi.

Amor, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki meslektaşlarına pek çok olumlu gelişmenin olduğuna dair mesaj vereceğini, bunların da kağıt üzerinde yansıtılmasını da kendilerinden isteyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin göçmenler konusunda mükemmel bir rol oynadığını belirten Amor, Ankara'nın çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Gümrük Birliği konusuna değinen Amor, "Gümrük Birliğinde kaydedilecek çalışmaların en gerçekçi, elle tutulan çalışmalar olabileceğine inanıyoruz. Bu konuda oturup beraberce konuşabiliriz ve konuşmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki Gümrük Birliğinde kaydedilecek gelişmeler siyasi reformlar tarafından eşlik edilmesi gereken gelişmeler." diye konuştu.

Amor, Gümrük Birliğine ilişkin kararın AP tarafından alındığına vurgu yaparak "Parlamento, Gümrük Birliği ile alakalı herhangi bir konuya siyasi reformlar eşlik etmediği takdirde onay vermeyecektir. Bundan emin olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Paris Anlaşması konusunun da raporda zikredilecek olumlu gelişmelerden biri olduğunu kaydeden Amor, Ortak Parlamenter Komitesi'nin gelecek ay Brüksel'de toplanacağını aktardı.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin Amor, şunları kaydetti:

"Türkiye eğer uyum sürecine irade göstererek başlarsa, katılım sürecinin kriterler başta olmak üzere gerekliliklerini sağlarsa bu uyumun neticesinde, sürecin en nihayetinde gerek kültür gerek din gerek demokratik anlamda ne gibi çekinceler öne sürülüyor olursa olsun, hangi alanda veto verilecekmiş gibi konuşuluyor olursa olsun üyelik olabilir ama bu kriterlere uyuma bağlıdır."

- Türkiye'nin Ukrayna konusundaki duruşuna övgü

Amor, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini "Rus krizi" olarak nitelendirdi.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krize yönelik Türkiye'nin almış olduğu pozisyon ve duruşun da raporda yer alacak olumlu noktalardan biri olduğunu belirten Amor, "Bunun vurgulanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Batı dünyasıyla beraber uluslararası kurallara riayet edecek şekilde bir duruş sergilemekte. Bundan önce olduğu gibi bugün itibarıyla görüyoruz ki güvenlik ve savunma alanında beraber çalışabiliyoruz. Bunun son derece önemli bir nokta olduğunu ve vurgulanması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amor, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle zor zamanlardan geçildiğini ifade ederek şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Bu zor zamanlar içerisinde Türkiye'nin içinde bulunduğumuz ortamdaki taahhüdünü kristal niteliğinde ortaya koyması bizim açımızdan son derece net. Türkiye'nin içinde bulunduğu konuma bakacak olursak coğrafi ve ideolojik olarak dünyanın bu bölgesinde son derece önemli bir pozisyon içerisinde olduğunu görüyoruz ve bu ortamda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net bir tutum sergiliyor olmasını da büyük bir memnuniyetle izliyoruz."

Amor, Ukrayna'da Batı dünyasının birlik içerisinde hareket ettiğini belirterek "Türkiye'nin de bizimle beraber olduğunu görmekten büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Raporda olumlu kısımların yanı sıra bazı olumsuz kısımların da yer aldığını, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda geçen yıllarla aynı yerde durulduğunu ve ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Amor, bunun şevk kırıcı ve üzüntü verici bir durum olduğunu savundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konusunda almış olduğu kararların uygulama konusunda bir isteksizlik olduğunu, bunun da Türkiye'nin imajını olumsuz etkilediğini dile getiren Amor, AB'nin bu davalara ilişkin yaptığı yorumların Türk yargısına müdahale olarak söylenmesinin doğru olmadığını düşündüklerini belirtti.

Amor, daha önceki raporlarda genel ifadeler kullandıklarını ancak yeni raporda daha hedeflenmiş, nokta eleştirilerin yer alacağını sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Rus askeri Kiev'i kuşattı
Rus askeri Kiev'i kuşattı
'İnşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz'
'İnşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz'
'Rusya ve Ukrayna çatışmasının müsebbibi Erdoğan gösterecekler'
'Rusya ve Ukrayna çatışmasının müsebbibi Erdoğan gösterecekler'
Karaismailoğlu: Türkiye Dünyanın sayılı devletleri arasına girdi
Karaismailoğlu: Türkiye Dünyanın sayılı devletleri arasına girdi
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonuçlarını sözlü sınavın bitiminden itibaren 4 ay geçmesine rağmen henüz açıklamadı.
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?
Belleticilik ve nöbetçi belleticiliğin tanımlarından aralarındaki tek farkın nöbetçi belleticinin gece de belletmenlik görevinin devam ediyor olması ortaya çıkmaktadır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmekte geç kalıyor
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temsilcileri akademik kurullara oy hakkı olmaksızın katılabilir!
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?
Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademi, Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavında adayları mağdur etti.
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Bulunduğu kadrodan daha alt dereceli bir kadroya atanan doktor öğretim üyesi kazanılmış hak aylığı birinci dereceye düşmesi halinde makam tazminatından yararlanabilir.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 3 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
İşte illerdeki araç sayısı!
İşte illerdeki araç sayısı!
Türkiye genelinde Ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2'sini otomobil, yüzde 21,6'sını kamyonet, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.