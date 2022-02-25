Kremlin'den müzakere açıklaması: Ukrayna görüşmeleri reddetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Moskova ile görüşmeleri reddettiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 23:21
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söyledi.
Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk'te müzakerelere başlama teklifine ilişkin konuştu.
Ukrayna'nın söz konusu teklifi reddettiğini belirten Zaharova, "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev konuyu yarın ele almayı teklif etti." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız