Ukraynalı doktorlar, savaştaki ülkelerine dönmek için uğraşıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgenin hava sahası sivil uçuşlara kapandı. Türkiye'ye konferans için gelen 6 Ukraynalı doktor da ülkelerine dönemedi. Doktorlar, ülkelerine dönme konusunda yardım istemek için Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

"Ülkemize geri dönmek için her şeyi deniyoruz"



Türkiye'ye konferans için gelen doktor İrina Serenko: "Ülkemize geri dönmek için her şeyi deniyoruz. Ama maalesef tüm tren istasyonları, hava alanları kapalı ve saldırı altında o yüzden buraya konsolosluktan nasıl geri dönebileceğimiz konusunda destek istemeye geldik. Başka alternatif yolları deniyoruz. Romanya, Moldova üzerinden girmeyi deniyorlar ama maalesef o sınır kapıları da kapanmış ulaşamıyorlar" dedi.