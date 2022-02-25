Ukrayna'daki Türk şirketleri faaliyetlerini durduruyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün başlayan askeri harekatının ardından ülkedeki Türk şirketleri de faaliyetlerini durdurmaya başladı.

Anadolu Efes, çalışan güvenliği sağlamak için Ukrayna'daki üretim ve satış faaliyetlerini durdurdu. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki 3 bira fabrikasının durdurulduğu belirtilirken, Rusya'daki faaliyetlerin devam edeceği ifade edildi. İki pazardaki durumu değerlendirerek 2022 hedeflerinde değişiklik yapabileceğini kaydeden şirket, gelirlerin yüzde 5'ini, FAVÖK'ün ise yüzde 2'sini Ukrayna'dan sağladığını belirtti.

Girişim Elektrik, Ukrayna'da yaşanan jeopolitik ve diplomatik belirsizlikler nedeniyle Odesa'daki tesisinde yapılması gereken makine ve teçhizat yatırımlarının askıya alındığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Süreç takip edilerek fabrikanın devreye alınmasından vazgeçilmesi durumunda, bu fabrika için Türkiye'den sipariş edilen makineler standart üretim hatlarımıza uygun olduğu için, Ankara'da almış olduğumuz fabrikalarımızda kapasite artırımı amacı ile kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kontrolmatik de Rusya'daki iş geliştirme faaliyetlerinin, devam eden sözleşme görüşmelerinin tek taraflı durdurulmasına karar verdi.

Turkcell'in operasyonları sürüyor



Turkcell, yüzde 100 bağlı ortaklıkları Lifecell LLC, LLC UkrTower ve LLC Global Bilgi şirketlerinin Ukrayna'da yürüttüğü operasyonların an itibarıyla devam ettiğini duyurdu. Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, "Ülkedeki durum ve operasyonlarımıza olan etkisi yakinen izlenmekte ve gerek şirketlerimizin operasyonlarının devamına gerekse çalışanlarımızın güvenlik ve sağlık durumlarının korunmasına ilişkin kurumsal aksiyon planlarımız gelişmelere göre anlık olarak güncellenmektedir" denildi. Turkcell iştirakleri Ukrayna'da telekomünikasyon, kule işletmeciliği ve çağrı merkezi hizmetleri sunuyor.

Enka İnşaat: Ukrayna'da yatırımımız bulunmuyor



Uzun yıllardır Rusya pazarında faaliyet gösteren Enka İnşaat da gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Enka'dan yapılan açıklamada Ukrayna'da herhangi bir yatırımlarının bulunmadığı ve Rusya'daki iş süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı kaydedildi.

Enka İnşaat'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimiz Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ukrayna'da herhangi bir yatırımımız bulunmamaktadır. Rusya'da inşaat ve gayrimenkul sektöründe uzun senelerdir devam eden iş anlaşmalarımız ve yatırımlarımız bulunmakla birlikte bu aşamada iş süreçlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Mevcut fiili durumun kısa vadeli etkisinin minimum düzeyde kalacağı değerlendirilmektedir"

200 civarında mağaza kapandı



Son yaşanan gelişmeler Türk hazır giyim mağazalarını da olumsuz etkiledi. LC Waikiki, Colin's, English Home, DeFacto gibi birçok marka, ülkede bulunan 200 civarında mağazasını güvenlik nedeni ile kapattı.