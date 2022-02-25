6 yaşındaki çocuğa teneffüste sokak köpekleri saldırdı

Olay, Sincan'a bağlı Temelli Mahallesi'nde meydana geldi. Okulda teneffüse çıkan 6 yaşındaki İbrahim Çalkaya'ya köpek saldırdı. Teneffüse çıkan diğer arkadaşları tarafından kurtarılan Çalkaya kolu ve ayaklarından yaralandı. Baba Ramazan Çalkaya olayla birlikte canının yandığını belirterek, "İlk teneffüs saatinde bahçeye teneffüs yapmaya çıktığında dört tane sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldı. Yetkililere buradan sesleniyorum, benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Okula güvenlik istiyorum. Okulun çevresinde çok başıboş köpek var. Köpekleri seviyoruz. Ama çocuklarımızın da canlarının yanmamasını istiyoruz. Çocuğum psikolojik olarak çökmüş durumda. Olay yerine müfettiş istiyorum. Sonuca bağlanmasını istiyorum" diye konuştu.

"Ben okula güvenmeyeceğim de kime güveneceğim"

Çocuğun annesi Zeynep Çalkaya olayla ilgili olarak, "Çocuğuma okulda köpek saldırdı. Ben okula güvenmeyeceğim de kime güveneceğim. Okula geldiğimde çocuğumun hali çok kötüydü. Yaraları geçebilir ama çocuğumun psikolojisi ne olacak" dedi.

"Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu"

Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen mahalle sakini Sezer Yetkin, "Çocuğumuz yaralı 8 tane dikişi var vücudunda birçok morluk var. Bunun hesabını kim verecek, aileye okul yönetiminden kimse geçmiş olsun demedi. Çocuklarımızı tembihliyoruz hayvanlara yanaşmamaları için çocuklarımızın psikolojisi bozuldu" diye konuştu.