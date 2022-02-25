Kiev'de patlama sesi duyuldu, sirenler çalıyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çalıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Şubat 2022 23:47
Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çalıyor.
Kiev'de yerel saat 22.34'te sirenler çalmaya başladı, ardından patlama sesleri duyuldu.
Şehirde 20.45'ten sonra da patlama sesleri duyulmuştu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız