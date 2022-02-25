Bayraktar: Milli teknoloji ve bağımsız savunma sanayii hayati önemde

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında; ''Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor'" dedi.

Bayraktar ''Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi'' ifadesine de yer verdi.