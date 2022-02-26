O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı

İranlı casus şebekesiyle bağlantıları ortaya çıkan, HSK'nın açığa aldığı savcı D.Y. tutuklandı. D.Y., Avukat N.P.'ye yönelik silahlı saldırının da azmettiricisi olmakla suçlanıyordu

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da avukat N.P.'ye yönelik silahlı saldırıyı azmettirmekle suçlanan ve İran istihbaratıyla bağlantılı casusluk şebekesi ile ilişkisi ortaya çıkan savcı D.Y. gözaltına alındı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 8 Şubat'ta açığa alınan D.Y., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı.

İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı D.Y., hakkındaki vahim iddialar karşısında HSK 2. Dairesi tarafından 8 Şubat'ta açığa alınmıştı.

Avukat N.P., İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak'ta güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı. Polislerin aldığı ilk ifadesinde "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle kafamı toplayamıyorum" diyen N.P., tedavisinin ardından emniyete ve savcılığa giderek detaylı ifadede vermişti.

"SENİ ORTADAN KALDIRIRIM"

Savcı arkadaşı D.Y. tarafından maddi ve manevi olarak kullanılmaya çalışıldığını belirten N.P., kendisine yapılan silahlı saldırıyı D.Y.'nin azmettirdiği yönündeki düşüncesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da iletmişti.

N.P., daha önce bir tartışmaları sırasında D.Y.'nin kendisine "Sen neyine güveniyorsun bu kadar, benim gücümü biliyorsun, seni ortadan kaldırırım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bana kimse böyle konuşamaz" diyerek, tehdit ettiğini ileri sürüyor.

KORONAVİRÜS OLDUĞU İÇİN ALINAMAMIŞTI

Öte yandan, savcı D.Y.'nin, İran istihbaratı ile bağlantılı casusluk şebekesi ile de ilişkisi tespit edilmişti. Türkiye'deki İranlı muhalifleri kaçırmaya çalışan 2 İranlı, 12 Türk; Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalanmıştı. 14 şüpheli, 9 Şubat'ta çıkarıldıkları hakimlikte "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçundan tutuklandı. Şebeke ile irtibatı tespit edilen D.Y. hakkında ise savcı olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmamıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu iddialarla ilgili inceleme yaparken, operasyon sırasında koronavirüs olduğu öğrenilen savcı D.Y. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu.

TEŞHİS VE İFADELER

D.Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Siyasi ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında teşhis ve ifadeler olduğu öğrenildi. Savcı D.Y., elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alındı.