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Barış için diyalog umudu

Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'da dün bir diyalog umudu doğdu. Dünyanın kendilerini yalnız bıraktığını söyleyen Zelenski, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" dedi. Putin de "Müzakerelere hazırız" mesajını verdİ

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Şubat 2022 08:35
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Barış için diyalog umudu

Rus ordusunun iki gündür saldırısı altında olan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenski önemli açıklamalar yaptı. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusça "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" çağrısında bulundu. Zelenski ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne "Güçlü durun, tek sahip olduğumuz şey sizsiniz" dedi.

'SESSİZ KALDINIZ'

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır" diyen Zelenski, bu durumun Avrupa'nın birliğine ve kıtanın tüm ilkelerine karşı olduğunu belirtti. Zelenski, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret etti. Zelenski bir önceki konuşmasında da "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz" ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN YEŞİL IŞIK

Putin'le görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sorunların müzakere ile çözülmesi gerektiğini söylerken, Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduklarını belirtti. Kremlin'den de "Görüşmeler için Minsk'e heyet gönermeye hazırız" denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının "sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

AB LİDERLERİNE VEDA ETTİ

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, Zelenski'nin bir sığınaktan zirveye katıldığını, "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir" cümlesiyle AB liderlerine veda ettiğini söyledi.

BATI'DAKİ İNSANLIK KRİZİ BÜYÜYOR BU KEZ SINIRLARINI KAPATMADILAR

Ukrayna'dan kaçan binlerce sivil, komşu ülkelere akın ediyor. Ortadoğu'daki savaştan kaçan mültecilere kapılarını kapayan Avrupa, Ukrayna'dan göç dalgası için hazırlık yapmaya başladı

Polonya: Yaralı Ukraynalılar için 120 hastaneden oluşan bir liste oluşturuldu. 50 bin Ukraynalı sınırı geçti.

Moldova: 4 binden fazla Ukraynalı gitti. "Sınırlarımız, güvenli geçişe veya kalmaya ihtiyacı olan Ukrayna vatandaşlarına açıktır" denildi.

Romanya: 500 bin kişiyi alabileceklerini açıklamıştı.

100 BİN KİŞİ KAÇTI

Litvanya: Ukrayna için yardım çağrısı yaptı.

Slovakya ve Macaristan: Olası göçmen akını için sınıra takviye birlikler gönderdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser "Her senaryoya hazır olduklarını" söyledi. Alman basını, 'Bir milyona kadar göçmen bekleniyor' diyerek 44 milyon nüfuslu Ukrayna'dan mülteci kabul edeceklerini açıkladı.

BM: 100 bin kişinin evini terk ettiğini ve işgalin siviller üzerinde ağır sonuçlar olacağını açıkladı.

ORDUYA DARBE ÇAĞRISI

Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna "Gücü kendi elinize alın. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmamız kolay olur" çağrısında bulundu.

'AVRUPA'NIN HARITASI KANLA YENİDEN ÇİZİLİYOR'

KAPAT [X]

Dünya basını gelişmeleri manşetten duyurmaya devam ediyor.

Guardian: Olena Kurilo'nun (solda) fotoğrafını kullanan gazete 'Putin işgal ediyor' manşetini attı.

Daily Express: 'Avrupa'nın haritası kanla yeniden çiziliyor' dedi.

Times: Manşetinde "Avrupa için karanlık bir gün" dedi.

Bild: Yüzü kana bulanmış kadının fotoğrafını kullanarak 'Putin'in kanı' başlığını attı.

Daily Mail: Anne ve çocuğunun fotoğrafını kullanan gazete manşetinde 'Kötülüğün masumların üzerine salıverildiği gün' dedi.

Sun: Fotoğrafa "Kan Putin'in ellerinde" dedi.

Liberation: Büyük bir patlamanın fotoğrafını kullanıp 'Düşünülemez' başlığını kullandı.

FT: "Batı, 80 yıllık Avrupa barışına karşı en büyük meydan okumayı kınadı" dedi.

AB'DEN PUTİN VE LAVROV'A YAPTIRIM

Batılı ülkelerden yaptırımlar sürüyor. Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı aldığı öğrenildi. AB, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'un Avrupa'da bulunan mal varlıklarının dondurmaya hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre seyhat yaptırımı ise bulunmuyor.

Uğur YILDIRIM

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