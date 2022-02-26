Canlı yayında Ukraynalı kadınlar hakkında tepki çeken sözler

Ukrayna lideri Zelensky: Kaçmadım Kiev'deyim silah bırakmayacağız
Ukrayna lideri Zelensky: Kaçmadım Kiev'deyim silah bırakmayacağız
O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı
O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı
Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu
O ilde 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı
O ilde 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı
Yurt odasında ölü bulunmuştu... Öğretmeninden yürek yakan paylaşım
Yurt odasında ölü bulunmuştu... Öğretmeninden yürek yakan paylaşım
Yargıtay'dan emsal karar: İşyeri telefonunu kullanan yandı
Yargıtay'dan emsal karar: İşyeri telefonunu kullanan yandı
ABD'den Rusya'nın Finlandiya ve İsveç tehdidine yanıt
ABD'den Rusya'nın Finlandiya ve İsveç tehdidine yanıt
NATO Müdahale Gücü ilk kez devreye giriyor
NATO Müdahale Gücü ilk kez devreye giriyor
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokat yoğun bakımlık etti
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokat yoğun bakımlık etti
Vaka sayılarındaki düşüş bugün de devam etti
Vaka sayılarındaki düşüş bugün de devam etti
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı
Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanından açıklama
Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanından açıklama
Ukrayna'daki Türk şirketleri faaliyetlerini durduruyor
Ukrayna'daki Türk şirketleri faaliyetlerini durduruyor
Benzin ve motorine büyük zam!
Benzin ve motorine büyük zam!
Devletin verdiği tazminatın yarısını 'fazla' diye iade etti
Devletin verdiği tazminatın yarısını 'fazla' diye iade etti
Rus askeri Kiev'i kuşattı
Rus askeri Kiev'i kuşattı
'İnşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz'
'İnşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz'
Üzerine gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı
Üzerine gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
Şubatta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu
Şubatta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu
Rusya: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor
Rusya: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor
THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama
THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı
10 yıl önce ölmüştü, Yargıtay meslek hastalığını kabul etti
10 yıl önce ölmüştü, Yargıtay meslek hastalığını kabul etti
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnaf beyanname vermeyecek
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnaf beyanname vermeyecek
Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti
Anayasa Mahkemesi 77 sayılı CBK'nın bir maddesini iptal etti
Savaşın ikinci gününde altın fiyatları ne durumda?
Savaşın ikinci gününde altın fiyatları ne durumda?
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği için 4 binin üstünde görüş
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yönetmeliği için 4 binin üstünde görüş
Ana sayfaHaberler Yaşam

Canlı yayında Ukraynalı kadınlar hakkında tepki çeken sözler

Ukrayna'daki son durumu Habertürk TV'de aktaran muhabir Çetiner Çetin'in "Ukraynalı kadınlar ailesini bırakıp kaçıyor" sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Şubat 2022 09:44
Yazdır
Canlı yayında Ukraynalı kadınlar hakkında tepki çeken sözler

Habertürk TV'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yayınında sosyal medyada tepki çeken bir olay yaşandı. Ukrayna'dan durumu bildiren Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, ülkeden kaçanlarla ilgili bilgi verirken, Ukraynalı kadınların hızlı bir şekilde ülkeyi terk ettiğini çünkü bir ulus kimliği oluşmadığını öne sürdü ve 'Türkiye'de eminim hiçbir kadın kocasını bırakmaz' ifadesini kullandı.

Çetin tepki çeken sözlerinde "Ukrayna'da bir ulus kimliği oluşmamış. Mesela insanlar savaşmak yerine terk ediyorlar. Bakıyorum mesela kadınlar hızlı bir şekilde ülkeyi terk ediyorlar, kocaları kadınları gümrüğe getiriyor bırakıyorlar. Belki ben biraz duygusal davranıyorum ama Türkiye'de eminim ki hiçbir kadın kocasını ailesini bırakıp kaçmaz." dedi. Çetin'in canlı yayında kullandığı ifadelere sosyal medyada da tepki yağdı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Rivayeti duyanlar akın akın geliyor! Sedyeyle gelen yürüyerek çıkıyor
Rivayeti duyanlar akın akın geliyor! Sedyeyle gelen yürüyerek çıkıyor
Savaş fırsatçıları yine sahnede!
Savaş fırsatçıları yine sahnede!
Ukrayna'dan tahliyeler başladı, 2 otobüs yola çıktı
Ukrayna'dan tahliyeler başladı, 2 otobüs yola çıktı
Batı kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı
Batı kesimlerinde sıcaklık artacak - Haritalı
O ilde 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı
O ilde 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı
Yurt odasında ölü bulunmuştu... Öğretmeninden yürek yakan paylaşım
Yurt odasında ölü bulunmuştu... Öğretmeninden yürek yakan paylaşım

Bu Habere Tepkiniz

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

Sosyal güvenlik işlemlerinde 25 hizmet yılı tamamlanmadan emeklilik kazanımı da mümkün olabilmektedir. Yazımızda bu konudaki değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonuçlarını sözlü sınavın bitiminden itibaren 4 ay geçmesine rağmen henüz açıklamadı.
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Belleticilik ve nöbetçi belleticiliğin tanımlarından aralarındaki tek farkın nöbetçi belleticinin gece de belletmenlik görevinin devam ediyor olması ortaya çıkmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmekte geç kalıyor
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?

Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temsilcileri akademik kurullara oy hakkı olmaksızın katılabilir!
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?

Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?

Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademi, Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!

MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!

Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavında adayları mağdur etti.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı

Mahkum 12.Bölüm Fragmanı

Mahkum 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 3 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
Hababam Sınıfı hakkında ilk defa duyacağınız 16 gerçek

Hababam Sınıfı hakkında ilk defa duyacağınız 16 gerçek

Rıfat Ilgaz?ın eseri sinemadan önce ilk olarak tiyatroya uyarlanarak seyirciyle buluştu. Tiyatro oyununda yer alan isimler ise Zeki Alasya ile Metin Akpınar?dı. Tiyatro oyununda Zeki Alasya, Tulum Hayri?yi; Metin Akpınar ise Refüze Ekrem karakterine hayat veriyordu. Oyundaki en ilginç detay ise İnek Şaban?ı Suzan Ustan?ın canlandırmasıydı.