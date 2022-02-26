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Esnafa yönelik 'Bağ-Kur düzenlemesi' çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için yeni bir Bağ-Kur düzenlemesi yapılarak geriye dönük borçlanma hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 09:50
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Esnafa yönelik 'Bağ-Kur düzenlemesi' çağrısı

Palandöken, yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 3600 ek gösterge ile kamudaki düzenlemeler için çalışmaları tekrar gündeme aldığını anımsatarak, çalışmalarda esnafın sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntıların unutulmamasını talep etti.

Emeklilikte esnafın haksızlığa uğramaması için Bağ-Kur primleri açısından geriye dönük borçlanma talep edildiğine dikkati çeken Palandöken, "SSK'lılar 7 bin 200 prim gününü doldurup emekli olabiliyorken, esnafımızın 9 bin günü doldurması gerekiyor. Gecesi, gündüzü, tatili, bayramı, özel günü ya da hafta sonu izni olmayan esnafımızın SSK emekli prim günü ile arasında neredeyse 5 yıl var." ifadesini kullandı.

Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan, o dönemde Bağ-Kur'a kaydını yaptırmadığı için emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekli olamayan esnaf için düzenleme yapılması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Esnafımıza geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli. 2000 yılından önce emekli olanlar ile sonrasında emekli olanlar arasında maaşlarında büyük fark var. Koşullar ve çalışma süreleri aynı olmasına rağmen bu düzen adaletsizliğe neden oluyor. Uzun süredir mecliste çıkması beklenen İntibak Yasası zaman kaybedilmeden sonuçlandırılmalı."

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