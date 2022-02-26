Ruslar füzelerle apartmanları vurdu
UKRAYNA'nın başkenti Kiev'den çok çarpıcı görüntüler geliyor. Savaşın üçüncü gününde Kiev'in Juliana bölgesinde bir apartman füzelerle vuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Şubat 2022 10:04
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 3. güne girildi. Rus güçleri Kiev merkezine ilerleyişini sürdürürken başkentin çevresine yönelik hava saldırıları da devam ediyor. Başkent Kiev'in Juliana bölgesine bir apartmanın seyir füzeleri ile vurulduğu öğrenildi. Apartmanın saldırı sonrası görüntüleri de paylaşıldı.
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Kievd binaları raketl vururlar, mülki hali bir başa hdd alınıb #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/JvKLQ89p8MMr. President (@HalduNovruzzade) February 26, 2022