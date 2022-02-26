Eşi boşanmak isteyince evinin elektriğini, suyunu, doğal gazını kestirdi

Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı
Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı
Miraç Kandili yarın idrak edilecek
Miraç Kandili yarın idrak edilecek
SGK görevde yükselme sonuçlarına büyük tepki
SGK görevde yükselme sonuçlarına büyük tepki
Prof. Dr. Aydın: Pandemi mücadelesi gevşetmeye uygun dönemde değil!
Prof. Dr. Aydın: Pandemi mücadelesi gevşetmeye uygun dönemde değil!
MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi
MEB, 10 ayda 68 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verdi
AK Parti'ye 3600 ek gösterge ziyareti: Yeni mağduriyetlere yol açmamalı!
AK Parti'ye 3600 ek gösterge ziyareti: Yeni mağduriyetlere yol açmamalı!
Rusya hakkında Eurovision kararı: Katılımı yasaklandı
Rusya hakkında Eurovision kararı: Katılımı yasaklandı
Ukrayna lideri Zelensky: Kaçmadım Kiev'deyim silah bırakmayacağız
Ukrayna lideri Zelensky: Kaçmadım Kiev'deyim silah bırakmayacağız
Aile Bakanlığı sözlü sınava kalan adayları açıkladı
Aile Bakanlığı sözlü sınava kalan adayları açıkladı
O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı
O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı
Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu
O ilde 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı
O ilde 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı
Yurt odasında ölü bulunmuştu... Öğretmeninden yürek yakan paylaşım
Yurt odasında ölü bulunmuştu... Öğretmeninden yürek yakan paylaşım
Yargıtay'dan emsal karar: İşyeri telefonunu kullanan yandı
Yargıtay'dan emsal karar: İşyeri telefonunu kullanan yandı
ABD'den Rusya'nın Finlandiya ve İsveç tehdidine yanıt
ABD'den Rusya'nın Finlandiya ve İsveç tehdidine yanıt
NATO Müdahale Gücü ilk kez devreye giriyor
NATO Müdahale Gücü ilk kez devreye giriyor
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokat yoğun bakımlık etti
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokat yoğun bakımlık etti
Vaka sayılarındaki düşüş bugün de devam etti
Vaka sayılarındaki düşüş bugün de devam etti
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı
Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanından açıklama
Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanından açıklama
Ukrayna'daki Türk şirketleri faaliyetlerini durduruyor
Ukrayna'daki Türk şirketleri faaliyetlerini durduruyor
Benzin ve motorine büyük zam!
Benzin ve motorine büyük zam!
Devletin verdiği tazminatın yarısını 'fazla' diye iade etti
Devletin verdiği tazminatın yarısını 'fazla' diye iade etti
Rus askeri Kiev'i kuşattı
Rus askeri Kiev'i kuşattı
'İnşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz'
'İnşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz'
Üzerine gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı
Üzerine gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
'NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli'
Şubatta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu
Şubatta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşi boşanmak isteyince evinin elektriğini, suyunu, doğal gazını kestirdi

Adana'da esnaflık yapan Ö.F.D., (39) şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp boşanma davası açan eşi Deniz D. (40) ile oğlunun yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gazını kestirdi. Evlendiği günden bu yana eşinin şiddet uyguladığını belirten Deniz D., "Ev eşimin ağabeyinin üzerine olduğu için tekrar elektrik, su ve doğal gaz abonesi olamıyorum. Kira sözleşmesi istiyorlar. Eşimin ailesi sözleşme de yapmıyor. Gidecek yerim de param da yok" dedi

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Şubat 2022 10:31
Yazdır
Eşi boşanmak isteyince evinin elektriğini, suyunu, doğal gazını kestirdi

2010'da tanışıp sevgili olan Deniz D. ve oto yedek parçası satan esnaf Ö.F.D., 2015 yılında evlendi. Evlilikten kısa süre sonra iddiaya göre Ö.F.D., eşine şiddet uygulamaya başladı. Sık sık kavga eden çift ailelerin de araya girmesiyle tekrar barıştı. Çiftin 2017'de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2018'de Ö.F.D. işten eve geldiği bir gün tartıştığı Deniz D.'yi darbetti. Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise haber verdi. Şikayetçi olan Deniz. D., ardından boşanma davası açtı. Ailelerin tekrardan araya girmesiyle Deniz D. boşanmaktan vazgeçip davayı geri çekti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI, KARANLIKTA KALDI


2021'in ağustos ayında çiftin arasında 'yayla evine gitme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.F.D. evin balkon camına yumruk atıp, ardından eşini darbetti. Deniz D.'nin şikayeti üzerine Ö.F.D. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Ö.F.D.
EV AĞABEYİNİN ÜZERİNE ABONE OLAMIYOR


Kış ayında elektrik, su ve doğal gazın kesilmesiyle 3 yaşındaki oğlu ile perişan olduklarını belirten Deniz D., "Eşimin öfke kontrolsüzlüğü var. Psikolojik yardım alma taleplerime 'Ben deli değilim, deli olan sensin' diyerek kabul etmedi. Evlendiğimiz günden bu yana fiziki şiddet uyguladı, şimdi de psikolojik şiddet uyguluyor" dedi.

OTURDUKLARI EVİ AĞABEYİNİN ÜZERİNE DEVRETMİŞ


Oturdukları evlerini 2019'da düğünde takılan altınları bozdurup, biriktirdikleri parayla aldıklarını ancak eşinin evi babasının üzerine yaptığını ileri süren Deniz D., "Babası ölünce evi ağabeyi miras olarak almış. Eşim de hakkını ağabeyine devretmiş. Bu durumdan bile haberim yoktu.

Ev eşimin ağabeyinin üzerine olduğu için tekrar elektrik, su ve doğal gaz abonesi olamıyorum. Kira sözleşmesi istiyorlar. Eşimin ailesi sözleşme de yapmıyor. Kış günü çocuğumla perişan olduk. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gidecek yerim de param da yok.

Komşularımın, kardeşlerimin yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum. Çocuğum çok üşüyor. 'Anne neden televizyonumuz çalışmıyor? Neden komşuda banyo yapıyoruz?' diye soruyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı
Ruslar füzelerle apartmanları vurdu
Ruslar füzelerle apartmanları vurdu
Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
Durumdan şüphelenip eve gittiler genç kadını öldürülmüş halde buldular
Durumdan şüphelenip eve gittiler genç kadını öldürülmüş halde buldular
Streç filmle işkenceye rekor ceza
Streç filmle işkenceye rekor ceza
O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı
O savcı 'casusluk' suçundan tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?
25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?
Sosyal güvenlik işlemlerinde 25 hizmet yılı tamamlanmadan emeklilik kazanımı da mümkün olabilmektedir. Yazımızda bu konudaki değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonuçlarını sözlü sınavın bitiminden itibaren 4 ay geçmesine rağmen henüz açıklamadı.
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?
Belleticilik ve nöbetçi belleticiliğin tanımlarından aralarındaki tek farkın nöbetçi belleticinin gece de belletmenlik görevinin devam ediyor olması ortaya çıkmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmekte geç kalıyor
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temsilcileri akademik kurullara oy hakkı olmaksızın katılabilir!
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi ne olur?
Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademi, Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavında adayları mağdur etti.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 3 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
Hababam Sınıfı hakkında ilk defa duyacağınız 16 gerçek
Hababam Sınıfı hakkında ilk defa duyacağınız 16 gerçek
Rıfat Ilgaz?ın eseri sinemadan önce ilk olarak tiyatroya uyarlanarak seyirciyle buluştu. Tiyatro oyununda yer alan isimler ise Zeki Alasya ile Metin Akpınar?dı. Tiyatro oyununda Zeki Alasya, Tulum Hayri?yi; Metin Akpınar ise Refüze Ekrem karakterine hayat veriyordu. Oyundaki en ilginç detay ise İnek Şaban?ı Suzan Ustan?ın canlandırmasıydı.