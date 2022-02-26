SGK görevde yükselme sonuçlarına büyük tepki

SGK'nın görevde yükselme sınavını Gazi Üniversitesi yaptı. Yazılı sınav sonuçlarına yapılan itirazlar geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Adayların memurlar.net'e verdiği bilgilere göre müdür yardımcılığında 1.250 adayın sözlü sınava girmesi mümkünken yazılı sınavda 319. olan aday dahi 59,79 puan aldığından mülakata giremeyecek. 250 kişinin gireceği kadro için sadece 280 aday yazılı sınav barajını geçebildi

Şeflik sınavında ise 350 kişi alınacağı duyurulmasına rağmen 250 kişi dahi barajı geçemedi. Müdürlük sınavında da benzer bir sonuç oluştu.

Diğer taraftan bir çok aday Müdür yardımcılığı sınavı D kitapçığı 66.sorusunun iptali için dava açmayı düşünüyor.