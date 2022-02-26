Akın, yazılı açıklamasında, elektrik faturalarına iki aydır indirim yapamayan iktidarın konu zam yapmak olunca hiç beklemediğini savundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin henüz savaşa dönüşmeden kamuoyunu büyük bir zammın yapılacağı konusunda uyardıklarını aktaran Akın, ayrıca akaryakıta yapılacak zammın ÖTV'den karşılanmasını önerdiklerini de bildirdi. Buna karşın Bakan Fatih Dönmez'in "Enerji fiyatlarında birkaç günlük oynama bizi etkilemez." dediğini aktaran Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"İktidarın enerji krizinde tek politikası doğrudan zam yapmak mı? Akaryakıta yapılan bu fahiş zamlar yarın bütün sektörlerin maliyetlerini de artıracak. Bu da vatandaşa daha fazla hayat pahalılığı olarak geri dönecek. Artık yeter. Bu zammı derhal geri çekin ve ÖTV'den karşılayın." .