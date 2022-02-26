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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 15:46
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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.

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