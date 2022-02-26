Necmettin Erbakan kabri başında dualarla anıldı

Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda Erbakan'ın kabrine gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Bazı vatandaşlar Erbakan'ın kabrine çiçek bıraktı. Mezarlıkta kurulan çadırda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Anmaya gelenlerden Medine Basmacı, AA muhabirine, Erbakan'ın vefatının 11. yıldönümü için bir araya geldiklerini belirterek, "Erbakan Hocamızın Türkiye'ye, hatta dünyaya yaptığı hizmetleri hayırla yad etmek ve kendisini anlamaya çalışmakla onun büyük Türkiye ve yeni dünya fikriyatını yeryüzüne hakim kılabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Erbakan için dua etmeye geldiğini ifade eden Fatime Atik de "Çok kıymetli bir insandı. Onun çizdiği yolda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyoruz. Bütün hayallerini Cumhurbaşkanımız gerçekleştiriyor." diye konuştu.