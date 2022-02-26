Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan doktora saldıran şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 17:05
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji kliniğinde dün görevli doktor D.D.A'nın hastayı tedavi etmek isterken hasta yakını S.D'nin fiziksel ve sözlü saldırısına uğramıştı. Doktorun tedavi esnasında kullandığı aletlerle doktorun kafasına vurulduğu, hasta yakınlarının ise doktorun boğazını sıkarak boğmaya çalıştığı olayla ilgili S.D isimli şahıs gözaltına alınarak 'Kasten Adam Yaralama' suçundan dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede sevk edilen şüpheli bugün adli makamlarca tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız