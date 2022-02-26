Bakan Soylu: Bizim güçlü bir liderliğimiz ve istikrarımız var

Bakan Soylu, 'Güneyimizde ve doğumuzda olanlara hep beraber şahidiz. Dünya çok ciddi bir yönsüzlük ve vizyonsuzluk durumu yaşıyor. Oysa bizim güçlü bir liderliğimiz ve hakikaten istikrarımız var. Son 20 yılda bu istikrarın getirdiği ciddi bir devlet gücümüz, kapasitemiz ve alt yapımız var. Değişimlerimiz var ve değişimlere, yeniliğe açık bir milletiz' dedi.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçe kaymakamları, siyasi parti başkanları ve birçok kişi katıldı.

Açılış programında konuşan bakan Soylu, son 20 yılda Türkiye'de değişimlerin ve ciddi bir istikrarın olduğunu ve bu istikrarın getirdiği ciddi bir devlet gücü ve kapasitenin olduğunu söyledi.

Olağanüstü dönemden geçildiğini bildiren Bakan Soylu, "Beraber görüyoruz lafla peynir gemisi yürümüyor. Sırtını dayayacağın yerler bazen mukavvaya ve karton kutuya dönüyor. Aylardan beri Ukrayna neler yapıyor her şey ortada. Birincisi bilinçli olmak lazım. 2 sürekli gelişmek lazım. 3 kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek hale gelmemiz lazım. Yoksa sırtını dayadığın yerlerde rüzgarlar esebiliyor. Attığımız her adımda cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' derken bunu sadece kendine söylenmiş bir retonik olarak görenler şimdi meselenin ne demek olduğunu, bunun neyi ifade ettiğini, 21 asırdaki karşılığını elbette ki anlamış bulunmaktadır. Kıymetli belediye başkanlarımız yapacak çok işimiz var. 'Hep beraber atacak çok adamımız var' dedi.

"Bizim güçlü bir liderliğimiz ve istikrarımız var"

Kuzeyde hep beraber yaşanılanları herkesin gördüğünü belirten Bakan Soylu, "Güneyimizde ve doğumuzda olanlara hep beraber şahidiz. Dünya çok ciddi bir yönsüzlük ve vizyonsuzluk durumu yaşıyor. Oysa bizim güçlü bir liderliğimiz ve hakikaten istikrarımız var. Son 20 yılda bu istikrarın getirdiği ciddi bir devlet gücümüz, kapasitemiz ve alt yapımız var. Değişimlerimiz var ve değişimlere, yeniliğe açık bir milletiz. Teknolojiyi seviyoruz ve çabuk uyum sağlıyoruz. Ve bu konuda elde ettiğimiz gelişmeler bizleri gelecek adına ciddi bir şekilde umutlandırmaktadır" diye konuştu.