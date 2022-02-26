Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızı getirmek için seferberlik ilan ettik

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Odessa şehrinden tahliye edilip, Romanya İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul aracılığıyla görüntülü görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının hepsini Türkiye'ye getireceklerini belirterek, diğer ülkelerle de bağlantıya geçtiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz. Diğer ülkelerle de konuştuk. Moldova, aynı şekilde Polonya, Macaristan. Onlar da aynı şekilde vizesiz ve aşı kartı olmaksızın, PCR testi istemeksizin geçirecekler. Sınırda yoğunluk olduğu için bazı kapılarda elbette zorluklar olabiliyor ama yol üzerinde aynı şekilde Bulgaristan'la da konuştuk. Bulgaristan'dan da sorunsuz bir şekilde geçeceksiniz. İçişleri Bakanı'mız da sınır kapılarındaki görevlilere talimat verdi. Bazı kardeşlerimiz biraz önce kapıdan Türkiye'ye girdi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Odessa şehrinden tahliye edilip, Romanya İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul aracılığıyla görüntülü görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının hepsini Türkiye'ye getireceklerini belirterek, diğer ülkelerle de bağlantıya geçtiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz. Diğer ülkelerle de konuştuk. Moldova, aynı şekilde Polonya, Macaristan. Onlar da aynı şekilde vizesiz ve aşı kartı olmaksızın, PCR testi istemeksizin geçirecekler. Sınırda yoğunluk olduğu için bazı kapılarda elbette zorluklar olabiliyor ama yol üzerinde aynı şekilde Bulgaristan'la da konuştuk. Bulgaristan'dan da sorunsuz bir şekilde geçeceksiniz. İçişleri Bakanı'mız da sınır kapılarındaki görevlilere talimat verdi. Bazı kardeşlerimiz biraz önce kapıdan Türkiye'ye girdi" dedi.