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Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 19:14
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Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen şampiyonanın halka aleti finalinde İbrahim Çolak başarılı bir performans ortaya koydu.

İbrahim elde ettiği 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Halka aletinde finalde mücadele eden bir diğer milli sporcu Adem Asil ise 4. sırayı aldı.

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