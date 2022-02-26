Beşiktaş, 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi. Kartal'ın 2 golünü atan Michy Batshuayi 4 maçlık gol orucunu bozdu.

Beşiktaş olumsuz hava koşulları nedeniyle geç saatlerde gittiği Sivas'tan mutlu döndü. Siyah-Beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi. Kartal'ın gollerini 12 ve 72'den penaltıdan Michy Batshuayi, 43'te Rachid Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un gollerini 26'da Yatabare ve 84'te penaltıdan Fajr attı.

5 eksikle deplasmana giden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli,

Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi

11'ini tercih etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

11'ini sahaya sürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 12'de Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Ghezzal içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası Atiba, Alex Teixeira'ya pasını verdi. Bu futbolcu da bekletmeden boş durumdaki Batshuayi'yi gördü. Batshuayi, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

Ev sahibi Sivasspor 26'da skora dengeyi getirdi. Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına altıpasta defansa rağmen iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

Kontrollü oyunu bırakmayan Beşiktaş Ghezzal ile yeniden öne geçti. 43. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Umut Meraş'ın soldan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Ghezzal, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Kartal 73'te farkı 2'ye çıkardı. VAR incelemesine giden Sarper Barış Saka, Beşiktaş lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Batshuayi kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

Mücadeleyi bırakmayan Sivasspor, 85'te penaltı kazandı. Hakem Saka yeniden VAR'a gitti ve ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Fajr, skoru 2-3'e getirdi.

Beşiktaş maçı 3-2 kazandı ve puanını 44'e yükseltti. 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kartal gelecek hafta sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Bu sezon 9. yenilgisini yaşayan Sivasspor ise 34 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar 28. haftada Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.