Taha Akgül'den altın madalya

125 kilo serbest stil ranking güreş turnuvasında mindere çıkan Taha Akgül, eleme maçlarında rakiplerine bir puan verdi.

Yaptığı 5 maçı da rahat kazanan milli güreşçi, finalde karşılaştığı Moğolistanlı Lkhagvagerel Munkhtur'u 1 dakika 6 saniyede (10-0) teknik üstünlükle yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'da üç gündür devam eden Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuva heyecanı kadınlarda sona erdi.

Türkiye kadınlarda madalya kazanamadı. Erkekler serbest stilde ise bugün 97 ve 125 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.

125 kiloda altın madalya için mindere çıkan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Moğolistanlı Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.

Maçın hemen başında yaptığı atakla rakibini yerde yakalayan Taha, maçı 6-0'a getirdi. Tekrar ayakta başlayan maçta Taha, rakibini yere indirdi ve aldığı 4 puanla maçı 1 dakika 6 saniyede bitirdi ve altın madalyaya uzanan isim oldu.

Madalya seremonisinde Taha Akgül'ün madalyasını Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık verdi.

Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasında son gününde yarın 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86 ve 92 kilolarda sabah seansında elemeler, akşam seansında ise yapılacak finallerle turnuva sona erecek.