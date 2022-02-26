2 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahipleri tutuklandı

Kilimli'ye bağlı Gelik beldesi Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında dün meydana gelen göçükte, Ümit Kurt ve Kadir Ulama hayatını kaybetti. Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekibi, ruhsatsız işletilmesi nedeniyle patlatılan ocağı yeniden üretime açmak isterken göçükte kalan işçilerin cansız bedenlerini, saatler süren çalışmayla ocaktan çıkardı. 3 çocuk babası Ümit Kurt için İnağzı Mahallesi'ndeki Hazreti Hüseyin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kurt ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan katıldı. Ümit Kurt'un cenazesi, kılınan namaz sonrası toprağa verildi

Öte yandan Kadir Ulama'nın cenazesi ise yarın Beycuma beldesine bağlı İslam köyünde toprağa verilecek.

OCAK SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 maden işçisinin öldüğü kaçak ocağın sahipleri M.K. ve M.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. ve M.U., adliyeye sevk edildi. M.K. ve M.U. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.