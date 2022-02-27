Kazada hayatını kaybeden MHP'li meclis üyesine veda edildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Ayhan Kaplan toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 16:27
Kaplan, için Muratlı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.
Cenazeye Kaplan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaplan'ın cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
MHP'den seçilen Kaplan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Muratlı'yı temsil eden üyeler arasında yer alıyordu.
Ayhan Kaplan'ın kullandığı 59 NG 195 plakalı otomobil, dün Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrilmişti. Ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Kaplan, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.i. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız