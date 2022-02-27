Elektriği ucuzlatacak yeni düzenlemeye gidiliyor

Elektrik faturaları üzerinde çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemeyi Düşük ve yüksek tarifelerdeki kullanım oranları yeniden değerlendirilecek" ifadeleri ile duyurmuştu.

Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başlattığı çalışmayı tamamladı.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretim ve dağıtım ayağında olan paydaşlarla son üç haftada birçok toplantı yaptı. Yapılan çalışma pazartesi günü (yarın) kabineye sunulacak.

Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni uygulamayı açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda yapılacak düzenlemenin yasal alt yapısı da hazırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre; tedarik şirketleri elektriği bir kamu kurumu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) üzerinden alacak. Dağıtım şirketleri; alınan elektriğin en az yüzde 50'si olmak şartıyla yüzde 90'ına kadar olan kısmını EÜAŞ üzerinden tedarik edilecek.

UYGUN FİYATA ELEKTRİK



Edinilen bilgilere göre, günlük bazda fiyatların belirlendiği elektrik piyasasında EÜAŞ tarafından ihale usulüyle elektrik üreticilerinden saatlik bazda 3 bin megavat elektrik alımı yapılacak. Toplu alımlar perakende şirketlerine uygun fiyatlı verilecek.

Bu yöntemle elektrik üreticiden daha uygun fiyata alınabilecek. Bunun üzerine bir de Bakanlık, fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek. Böylelikle şirketler de vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak.

EN AZ YÜZDE 50'SİNİ EÜAŞ TEMİN EDECEK



Görevli Tedarik Şirketleri'nin nihai tüketicilere yaptığı elektrik satışının sadece yüzde 20'sini Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden (EÜAŞ) alıyor. Şirketler elektriğin yüzde 80'lik kısmını ise serbest piyasadan temin ediyor.

Başka bir ifadeyle tedarik şirketleri şebekeye verdikleri 125 milyar kilovat/saat elektriğin 25 milyar kilovat/saatlik kısmını kamu şirketi olan EÜAŞ'tan alırken, 100 milyar kilovat/saatlik kısmını ise serbest piyasadan temin ediyor. Yeni düzenlemeye göre; bundan böyle dağıtım şirketleri elektrik teminlerinin en az yüzde 50'sini EÜAŞ üzerinden yapacak. İsterlerse bu oranı yüzde 90'a kadar çıkarabilecekler.



TARİFELERİ DEVLET BELİRLİYOR



Türkiye'de hem tüketim birim fiyatlarını hem de dağıtım şirketlerinin kar marjlarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) belirliyor. Devletin belirlediği tarifeler dışında şirketlerin kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama imkanı yok. Elektrik dağıtımında satış fiyatı ve net kar marjı EPDK tarafından belirleniyor.

2021-2025 dönemi için 'Net Kar Marjı' ise yüzde 2,38 olarak belirlendi. Kamuoyunda oluşturulan algının aksine 32 kuruşa elektrik satın alınarak astronomik düzeyde kar elde edilmesi kesinlikle söz konusu değil. Devletin görevli tedarik şirketlerine elektrik satış fiyatı vergi hariç 31,8 kuruştan oluşuyor. Şirketlerin piyasadan aldıkları elektriğin birim fiyatı ise 1 lira 50 kuruşta seyrediyor. Şirketlerin ortalama alım fiyatı ise kilovat/saat başına bir lira 25 kuruşa tekabül ediyor.

Nur Banu Aras