Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklananların sayısı 10'a yükseldi
Kocaeli'de, gazeteci Güngör Arslan'ın, ofisinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 kişi daha tutuklandı, böylece tutuklu sayısı 10'a çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 07:25
Arslan'ın İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki ofisinde 19 Şubat'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanması ve kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi daha tutuklandı.
Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat'ta ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak yakalanan ve 24 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanmış, biri kadın 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız