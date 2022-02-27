Ünlü modacının 'zam kavgası' mahkemede bitti

Hakan Akkaya, çalışanıyla davalık oldu. İddiaya göre kendisine yapılan zammı beğenmeyen çalışan, Akkaya'ya hakaret ve tehditler yağdırdı. Savcılığa ihbar edilen 59 yaşındaki Kiraz G. ise kendisini "Zam istedim, işten kovuldum" diye savunarak suçlamaları reddetti.

'BASINA ÇIKIP REZİL EDERİM'

Hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Kiraz G.'nin Akkaya'ya "Şerefsiz adam, belanı benden bulacaksın. İstersen zam yapma, seni SGK'ya şikayet ederim, maaşlarımı almadığımı söylerim. Basına çıkıp seni rezil ederim" dediği iddia edildi. İfadesine başvurulan kadın, 2.5 yıldır modacının yanında çalıştığını, emsallerine göre düşük ücret aldığını, zam isteyince müştekinin kendisine sebep uydurup işten atıldığını ve herhangi bir hakarette bulunmadığını söyledi.

AKKAYA'YI SAVUNDULAR

Savcılık, modaevinde çalışan diğer çalışanların ifadesine başvurdu. Tanıklar, Akkaya'ya tehdit ve hakaret edildiğine ilişkin ifade verdi. 4 yıla kadar hapsi istenen eski çalışan, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

DİLEK YAMAN DEMİR