Kaynananın parasını gizlice alan gelin ağır kusurlu

Muğla'da bir süredir geçimsizlik yaşayan A.Ç. ve Y.Ç. çifti, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Y.Ç., kocasının oturdukları evin kilidini değiştirdiğini ve kendisini evden kovduğunu iddia etti. A.Ç. ise eşinin güven sarsıcını davranışlarda bulunduğunu ve annesinin cüzdanından gizlice para aldığını öne sürdü.



Mahkeme, tam kusurlu olduğu gerekçesiyle Y.Ç.'nin davasının reddine, A.Ç.'nin davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, kadın lehine aylık 400 lira tedbir nafakasına, kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine ve kadının tazminat taleplerinin, erkeğin ise manevi tazminat talebinin reddine karar verdi.

İstinaf mahkemesi, tarafların eşit kusurlu olduklarına hükmetti. İstinafça verilen hüküm temyiz edildi ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi.



Yargıtay kararında ise kadının gizlice ortak konuta ait birtakım ev eşyalarını ve gıda maddelerini kendi ailesinin evine götürdüğü, erkeğin annesinin çantasından para aldığı gibi erkeğin cüzdanından da para aldığının anlaşıldığına değinildi.

Yargıtay kararında, kadının yaptığı alışverişlere ilişkin yanıltıcı bilgiler verdiğine, erkeğin ise kızının özel eşyalarını haber vermeden aldığına dikkat çekildi. Sonuç olarak kadının ağır, erkeğin az kusurlu olduğuna hükmedildi.

MEVLÜT HASGÜL

