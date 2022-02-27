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Türkiye'nin hakları güvence altında, Karadeniz etkilenmez

Ukrayna geneline taşınan savaşı değerlendiren Prof. Dr. Saadettin Korkmaz "Mavi Vatan haritamızda herhangi bir değişim yaşanmaz. Bu sahada bütün haklarımız güvence altında" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 27 Şubat 2022 08:38
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Türkiye'nin hakları güvence altında, Karadeniz etkilenmez

Ukrayna'da yaşanan savaş Karadeniz'de dengeleri Rusya lehine değiştirdi. Kırım'ın işgali ile başlayan ve son günlerde Ukrayna geneline taşınan savaşın Türkiye'nin Karadeniz'deki pozisyonuna etki etmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Saadettin Korkmaz "Mavi vatan haritamızda herhangi değişim yaşanmaz bu sahada tüm haklarımız güvence altında" dedi. Türkiye'nin uluslararası hukuk ve SSCB döneminde yapılan anlaşmalarla 172 bin kilometrekarelik deniz sahasında belirleyici güç olduğunu kaydeden Korkmaz "Şu ana kadar Karadeniz'de Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacına yetecek miktar olan 540 bin metreküplük doğal gaz keşfedildi. Karadeniz genelinin yaklaşık yüzde 40'lık bölümü bizim münhasır ekonomik bölge sınırlarımız dahilinde. Bize ait bölgelerde çok daha büyük potansiyel var ve zamanla farklı alanlarda çalışmalar yapılacak. Buna ek olarak birçok noktada petrol sızıntısı var. Rusya'nın Odessa'dan başlayıp Karadeniz üzerinde girişeceği büyüme hamleleri bizi etkilemez" tespitinde bulundu.

TÜRKİYE HER AÇIDAN RAHAT

Toplam altı petrol rafinerisinin yer aldığı Ukrayna aynı zamanda Rus petrolünün batıya aktığı koridor olma niteliği de taşıyor. Yine Rus doğalgazının yüzde 20'lik kısmı da aynı ülke üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılmakta. Uzmanlar bu petrol üretim ve nakil hatlarında yaşanacak saldırı ya da sabotajın tüm dünya da dengeleri değiştirme gücüne sahip olduğunu belirtiyor. Yaşanan sıcak savaşın Odessa ve Karadeniz içlerine sıçraması durumunda Türkiye için statü değişikliği olmayacağını hatırlatan Saadettin Korkmaz, konu ile ilgili şunları söyledi: Rusya'nın Romanya, Moldova, Polonya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkeleri istikametinde ilerleme iradesi çok açık. Ancak Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar ve SSCB döneminde çizilen deniz hattı ile elde ettiği kazanımlar aleyhte bir duruma izin vermez. Askeri ve stratejik açıdan olduğu kadar Jeopolitik, uluslararası hukuk ve denize kıyı olan yerleşim birimlerimiz bize büyük avantajlar sağlıyor. Türkiye'nin bu sebeple her açıdan durumu çok rahat.

Karadeniz'e kıyısı olan Kuzey Karadeniz'de Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'ın ciddi manada gaz ve petrol üretimi var. Bu açıdan bakıldığında bizim İğneada'dan başlayıp Hopa'da biten 1.200 kilometrelik bir kıyı şeridimiz var. Bu uzunluğa paralel yer yer 150 kilometreyi bulan da bir derinliğe sahibiz. Diğer yandan da Akdeniz gibi harici tehdit ya da taciz potansiyeli sıfır olan bir saha. Şu an 10 yıllık doğalgaz ihtiyacımızı karşılayacak rezerve ulaştık. Ancak birçok bölgeden petrol ve doğalgaz fışkırıyor. Yakın dönemde sondaj faaliyetlerimiz artacak ve Türkiye bu anlamda büyük kazanımlar elde edecek.

YILMAZ BİLGEN

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